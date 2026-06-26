Προ των πυλών ιστορικός καύσωνας διαρκείας: Η προειδοποίηση του WMO για την Ελλάδα

Ξεκίνησε από την Ιβηρική Χερσόνησο, έψησε τη Δυτική Ευρώπη και τώρα αλλάζει ρότα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: το θερμικό κύμα μετατοπίζει την εστία του προς τα Βαλκάνια, βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης, δισεβδομαδιαίας κλιματικής πρέσας.

Το ζήτημα, όμως, με τον καύσωνα που έρχεται δεν είναι μόνο το «πόσο» θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι, αλλά το τι θα συμβεί αφού δύσει ο ήλιος.

Ο χάρτης του «κόκκινου» και η αποκλίση των 10 βαθμών

Σύμφωνα με τα μοντέλα του Περιφερειακού Κέντρου Κλιματικής Παρακολούθησης του WMO (DWD), ο υδράργυρος στις επηρεαζόμενες περιοχές θα σκαρφαλώσει από 3°C έως και 10°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Δεν πρόκειται για μια τοπική αναλαμπή ζέστης, αλλά για μια γεωγραφική ταντάνα που απλώνεται σε 24 κράτη: από την Πορτογαλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, μέχρι την Τσεχία, την Ιταλία και ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο (Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα).

Το χαρακτηριστικό αυτού του κύματος δεν είναι η βραχεία οξύτητά του, αλλά η διάρκεια, ένα στοιχείο που μετατρέπει τη ζέστη από απλή καιρική δυσφορία σε βιολογική απειλή.

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Η μεγάλη παγίδα λέγεται «τροπική νύχτα»

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τον κίνδυνο του καύσωνα με τον καυτό μεσημεριανό ήλιο. Οι μετεωρολόγοι και οι γιατροί, όμως, τρέμουν κάτι άλλο: τις νύχτες που το θερμόμετρο αρνείται να πέσει κάτω από τους 20°C. Στη μετεωρολογική γλώσσα ονομάζονται «τροπικές νύχτες» και στην Ευρώπη τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα.

«Η νύχτα είναι το βιολογικό μας παράθυρο ανασυγκρότησης», εξηγεί ο Αρμέλ Καστελάν, σύμβουλος Υγείας του Κοινού Γραφείου Κλίματος του ΠΟΥ και του WMO. Όταν κοιμόμαστε, ο καρδιακός ρυθμός πέφτει, τα αγγεία ξεκουράζονται και το θερμικό στρες της ημέρας μηδενίζεται. Όταν η νύχτα παραμένει ζεστή, αυτό το reset δεν γίνεται ποτέ.

«Μια μέρα που το θερμόμετρο φτάνει τους 38°C αλλά το βράδυ πέφτει στους 18°C, είναι απείρως ασφαλέστερη από μια μέρα που πιάνει τους 36°C αλλά το βράδυ κολλάει στους 26°C. Στο δεύτερο σενάριο, το σώμα μπαίνει στην επόμενη μέρα ήδη χρεωμένο με κούραση. Αυτή η σωρευτική καταπόνηση 24 ώρες το 24ωρο είναι που σκοτώνει», σημειώνει ο Καστελάν.

Ο πολλαπλασιαστής της ασφάλτου

Στο ήδη επιβαρυμένο αυτό σενάριο, οι ελληνικές πόλεις έρχονται να προσθέσουν τον δικό τους καταλύτη: την Αστική Θερμική Νησίδα.

Το τσιμέντο και η άσφαλτος λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ως γιγάντιοι συσσωρευτές θερμότητας.

Έτσι, μια επίσημη πρόβλεψη για 35°C, σε έναν στενό, άδενδρο δρόμο του κέντρου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης μεταφράζεται αυτομάτως σε 39°C ή 40°C πραγματικής αίσθησης. Το χειρότερο; Το βράδυ, όταν η ύπαιθρος δροσίζεται, τα κτίρια των πόλεων «ξερνούν» την παγιδευμένη ζέστη πίσω στην ατμόσφαιρα, κρατώντας τις αστικές γειτονιές σε καθεστώς βρασμού.