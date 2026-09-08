Ολυμπιακός: Μεταγραφικός στόχος είναι έτοιμος για ντεμπούτο στο Champions League με την Μπαρτσελόνα

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα στα μέσα Αυγούστου για την απόκτηση του Τζέσι Μπισιβού που είχε αποκτηθεί αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 18χρονος εξτρέμ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα, κάτι που έκανε τον Χάνσι Φλικ να μπλοκάρει τον δανεισμό του στους Πειραιώτες και να τον κρατήσει στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

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