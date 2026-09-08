Ολυμπιακός: Μεταγραφικός στόχος είναι έτοιμος για ντεμπούτο στο Champions League με την Μπαρτσελόνα

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα στα μέσα Αυγούστου για την απόκτηση του Τζέσι Μπισιβού που είχε αποκτηθεί αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.
Ο 18χρονος εξτρέμ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα, κάτι που έκανε τον Χάνσι Φλικ να μπλοκάρει τον δανεισμό του στους Πειραιώτες και να τον κρατήσει στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Στούντιο 4 vs. Studio στις 3: Ποια εκπομπή κέρδισε χθες (7/9) την πρωτιά στην τηλεθέαση
- «Ο τουρισμός μας έκανε κακό»: Το νησί του Αιγαίου που το 1981 είχε προβλήματα του 2026
- Ξέσπασε η Δανάη Μπάρκα: «Μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες - Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά»
- Οι δημοσκοπήσεις των καναλιών, το σύνδρομο κατεβασμένου μολυβιού και η Καρυστιανού που ψάχνει δημοσιογράφους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.