Μενού

Ολυμπιακός: Μεταγραφικός στόχος είναι έτοιμος για ντεμπούτο στο Champions League με την Μπαρτσελόνα

Ο Τζέσι Μπισιβού βρέθηκε κοντά στον Ολυμπιακό αλλά ο Χάνσι Φλικ επέλεξε να τον κρατήσει στην Μπαρτσελόνα και τώρα είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στο Champions League.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς με Ατρόμητο | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα στα μέσα Αυγούστου για την απόκτηση του Τζέσι Μπισιβού που είχε αποκτηθεί αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 18χρονος εξτρέμ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα, κάτι που έκανε τον Χάνσι Φλικ να μπλοκάρει τον δανεισμό του στους Πειραιώτες και να τον κρατήσει στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ