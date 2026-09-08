Ξέσπασε η Δανάη Μπάρκα μέσω Instagram κατά δημοσιευμάτων που ανεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και έκαναν λόγο για «προβλήματα υγείας» και υποτιθέμενες «απαγορεύσεις» από τον γιατρό της για την περίοδο της εγκυμοσύνης που διανύει η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Η Δανάη Μπάρκα πόσταρε σε story στο προφίλ της στο Instagram screenshots από δημοσιεύματα, τα οποία χαρακτήρισε «γελοιότητες» γράφοντας:

«Παιδιά, μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε Facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ, κλπ, μη δίνετε κλικ.

Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παραέγινε ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν άνθρωποί μου».

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω, και να θυμάστε πως κάθε "κλικ" ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές», έγραψε σε δεύτερο insta story που ακολούθησε η Δανάη Μπάρκα.

Το insta story της Δανάης Μπάρκα | @danai_barka - Instagram

«Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι "οκ" όλα αυτά», κατέληξε η ίδια.