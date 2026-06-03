Oλυμπιακός: Μία επιστροφή με αγωνιστική, αλλά και άλλη διάσταση

Μπορώ να καταλάβω τους όποιους δισταγμούς έχουν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, νομίζω όχι πολλοί, αναφορικά με την χρησιμότητα της επιστροφής του Φορτούνη.
Εστιάζουν στο κατά πόσο θα μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει την ομάδα μπαίνοντας στα 34 χρόνια του στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, σε συνδυασμό με την παρουσία του επί δύο σεζόν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με βάση το παράδειγμα του Ποντένσε, που μετά από μία σεζόν εκεί επέστρεψε και ήταν άλλος παίκτης.
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