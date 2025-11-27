Ολυμπιακός: Mια κρίσιμη απόφαση

«Η στελέχωση πλέον είναι πιο σημαντική και από το ίδιο το κοουτσάρισμα. Eάν κάνεις λάθη στη διαδικασία της στελέχωσης θα τα πληρώσεις ακριβά μέσα στη σεζόν». Τάδε έφη Έτορε Μεσίνα, αναφορικά με την αξία της βαθιάς αξιολόγησης και της λεπτομερειακής στελέχωσης ενός ρόστερ. Οι ομάδες οφείλουν να αφουγκράζονται την εξέλιξη, τις σταδιακές ζυμώσεις και διαφοροποιήσεις του αγωνιστικού περιβάλλοντος της λίγκας και φυσικά το δικό τους οικοσύστημα για να κατασκευάσουν το καλύτερο δυνατό γκρουπ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»
- Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του
- Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων: Δείτε αν κερδίσατε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.