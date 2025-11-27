Ολυμπιακός: Mια κρίσιμη απόφαση

«Η στελέχωση πλέον είναι πιο σημαντική και από το ίδιο το κοουτσάρισμα. Eάν κάνεις λάθη στη διαδικασία της στελέχωσης θα τα πληρώσεις ακριβά μέσα στη σεζόν». Τάδε έφη Έτορε Μεσίνα, αναφορικά με την αξία της βαθιάς αξιολόγησης και της λεπτομερειακής στελέχωσης ενός ρόστερ. Οι ομάδες οφείλουν να αφουγκράζονται την εξέλιξη, τις σταδιακές ζυμώσεις και διαφοροποιήσεις του αγωνιστικού περιβάλλοντος της λίγκας και φυσικά το δικό τους οικοσύστημα για να κατασκευάσουν το καλύτερο δυνατό γκρουπ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr