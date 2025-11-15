Ολυμπιακός: Ας μην ξεχνάμε ποιος είναι ο Βεζένκοβ

Το ταξίδι στο Μιλάνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον Ολυμπιακό θα θέλουν σίγουρα να το ξεχάσουν. Κάκιστο ξεκίνημα που επέτρεψε στον αντίπαλο να πάρει τον έλεγχο και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να κυνηγά σε όλο τον αγώνα. Γιατί επιθετικά μπορεί κάτι να γινόταν στην αρχή, αλλά η άμυνα ήταν σε άλλο γήπεδο.
Στην δεύτερη περίοδο, κυρίως χάρη στον Πίτερς, ο Ολυμπιακός έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως... θάλασσα. Κακές αποστάσεις στην επίθεση, βιαστικές και κακές επιλογές και η διαφορά εκτοξεύτηκε.
