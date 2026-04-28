Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Ερυθρόλευκη κυριαρχία και μήνυμα για τη συνέχεια

Το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, έκανε απόψε ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 91-70 της Μονακό, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας το 1-0 στη σειρά.

Πλέον οι Πειραιώτες θα αναζητήσουν το 2-0 την προσεχή Πέμπτη (30/4) και πάλι στο ΣΕΦ, πριν η σειρά μεταφερθεί στο Πριγκιπάτο.

«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε ολέ σ’ αγαπώ» και «MVP, MVP» για τον Σάσα Βεζένκοφ (σ.σ. οι Αγγελόπουλοι του παρέδωσαν το βραβείο του MVP της σεζόν πριν από το τζάμπολ) τραγουδούσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά, όταν στην 4η περίοδο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν υπερισχύσει των Μονεγάσκων και πρόσφεραν υψηλό θέαμα στον κόσμο τους.

Ο Βεζένκοφ (20π. με 3/6 τρίποντα) με τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό ευστοχούσε σε τρίποντα, ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Μόνο στην 1η περίοδο, όταν είχε 0/5 τρίποντα, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να προηγηθούν ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, όταν πίεσε στην άμυνα και ζεστάθηκαν οι σουτέρ του άρχισε να «χτίζει» διαφορά και από το +9 (45-36) του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +16 (60-44), αλλά και στο +20 (71-51 και 79-59) στο 32ο λεπτό. Και μετά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιζαν λες και σε προπόνηση, για να δημιουργούν φάσεις που ξεσήκωναν τους φιλάθλους στις κερκίδες.

Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ. Ο Άλφα Ντιαλό πέτυχε 15 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, με 10 πόντους (0/4 τρίποντα). Ο Ντάνιελ Τάις, χρησιμοποιήθηκε μόνο 16:16΄΄ και κάθε φορά που έβγαινε πήγαινε στ’ αποδυτήρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τραυματισμό.

Την Πέμπτη (30/4, 21:00), ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό και να ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο με στόχο το 3-0, το “ sweep” και την 5η διαδοχική πρόκρισή του σε φάιναλ φορ Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουόρντ 2, Βεζένκοφ 20 (3), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 13 (2), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (2).

Μονακό (Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι): Οκόμπο 8, Μπλόσομγκεϊμ 10, Τάις 6, Ντιαλό 15 (1), Χέιζ 4, Ταρπέι 8 (2), Μπεγκαριν, Νέντοβιτς, Στραζέλ, Τζέιμς 19 (1).