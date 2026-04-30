Ολυμπιακός - Μονακό: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων για το Game 2

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στην 12άδα που θα παρατάξει ενόψει του Game 2 απέναντι στην Μονακό, με τον Ντόρσεϊ να δηλώνει παρών, αλλά τον Τάισον Γουόρντ να μένει εκτός.

Τάισον Γουόρντ
Τάισον Γουόρντ | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα έχει τον Τάισον Γουόρντ στην διάθεσή του για το Game 2 απάναντι στην Μονακό.

Ο Αμερικανός χτύπησε στη μέση και αποφασίστηκε να μείνει εκτός από το δεύτερο ματς της σειράς, με τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει την θέση του.

