Ολυμπιακός - Μονακό: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται ώστε να βρεθεί και φέτος στο Final-4 της Ευρωλίγκας θέλει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τη Μονακό στο Game 1 της σειράς. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Μονακό κάνει τζάμπολ στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Διαβάστε ακόμη: Αρχίζουν τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας: Για το 1-0 ο Ολυμπιακός, ψάχνει το break ο Παναθηναϊκός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας για αποψινό παιχνίδι, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: Κάποιος θα ήταν (σ.σ. αντίπαλος) και όποιος θα ήταν, θα ήταν μία πολύ δυνατή ομάδα όπως η Μονακό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικά η πρώτη θέση ή η όγδοη. Αυτήν την στιγμή, θα γίνει μία μάχη και στα τέσσερα ζευγάρια, ο καθένας θα προσπαθήσει να ξεδιπλώσει το τι έχει ικανό για να τον οδηγήσει στο Final Four. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που λέγεται ότι η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Έχει δέκα παίκτες, γιατί ο Νέντοβιτς θα παίξει, δεν ξέρω για τον Μίροτιτς, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Οι οποίοι είναι σχεδόν οι ίδιοι με την ομάδα που πέρυσι πήγε στον τελικό της EuroLeague. Όταν λέω ότι είναι ίδιοι, είναι χωρίς τον Λόιντ και τον Τζέκιρι και έχουν πάρει τον Χέιζ σε αυτή τη σύνθεση. Πιστεύω ότι είναι μία πολύ ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα. Φυσικά, έχουν αδυναμίες και δεν πρέπει να σε κανενός το μυαλό να υπάρχει ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται να είμαστε όλοι σε μία κοινή συνισταμένη».

Για το αν δεν ταιριάζει η Μονακό στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Όχι, δεν πιστεύω ότι ισχύει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, εννοώ κάποιους που ασχολούνται με το μπάσκετ. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη, κάτι καλύτερο έχει από τους άλλους. Θα γίνουν πέντε παιχνίδια πιθανά ή τρία το λιγότερο, τα οποία όλα θα είναι δύσκολα για εμάς, αλλά και για αυτούς. Ίσως για αυτούς ακόμα περισσότερο. Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα μας. Έχουμε δείξει μία σταθερότητα όλη την χρονιά, αυτήν την στιγμή είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε όλο το ρόστερ. Πιθανότητα σε μία σειρά αγώνων θα χρειαστούμε αρκετούς παίκτες και αυτό είναι όλο».

Σχετικά, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μια εύκολη σειρά ο κόουτς απάντησε: «Είναι τελείως λάθος. Δείξαμε βίντεο, έχουμε παίξει αρκετές φορές εναντίον τους και κανείς από την ομάδα δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να ματώσουμε στο γήπεδο, να παίξουμε πολύ σκληρά στη σειρά, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν. Να καταλάβουμε πως αυτοί η ομάδα έχει παίκτες με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι η καλύτερη ομάδα στο iso στην EuroLeague. Είναι μία ομάδα η οποία είναι πολύ καλή στο ένας εναντίον ενός και εμείς πρέπει να αμυνθούμε και καλά στην προσωπική μας άμυνα, αλλά και να είμαστε καλοί στις περιστροφές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά που θα συναντήσουμε».