Μενού

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2: Πάλεψε αλλά μάτωσε και λύγισε

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε αλλά τραυματισμοί και ατυχίες δεν του επέτρεψαν να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στον αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν όπου ηττήθηκε με 0-2.

Reader symbol
Newsroom
olympiacos
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Λεβερκούζεν νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιόρισε στο ελάχιστο τις ελπίδες των πρωταθλητών για πρόκριση στους «16» του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής σ΄αυτόν τον πρώτο αγώνα των Play Off, ήταν ο Τσέχος Πάτρικ Σικ που πέτυχε δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών (60΄,63΄). Η ρεβάνς θα γίνει την προσεχή Τρίτη (24/2) στη «ΜπαϊΑρένα».

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε ακριβώς από το σημείο που είχε σταματήσει 30 μέρες πριν, στο ίδιο γήπεδο, εναντίον της ίδιας αντιπάλου. Όπως και στη League Phase, έτσι και απόψε, ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, με δύο ασύλληπτες αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερες σε προσπάθεις του Σικ στο 16΄ και το 28΄, με τη δεύτερη να βρίσκει η μπάλα και στο δοκάρι.

Δύο λεπτά μετά (30΄) ο Ποκού έφυγε μόνος σε κλασικότατο τετ-α-τετ και πραγματοποίησε... θλιβερό τελείωμα, ίσως και λόγω του φόβου που είχε προκαλέσει στους αντιπάλους του ο Τζολάκης!

Σε αυτά, ο Ολυμπιακός είχε να αντιπαρατάξει ένα μακρινό σουτ του Μαρτίνς που εξουδετέρωσε δύσκολα ο Μπλάσβιτς στο 25΄ και ένα γκολ του Ελ Κααμπί στο 45΄ το οποίο ακυρώθηκε (VAR) γιατί η μπάλα βρήκε ελάχιστα στον εκτεθειμένο Ταρέμι.

Στο 53΄ από φάουλ του Μουζακίτη, ο Μπιανκόν με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ στην πιο μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Όμως, ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ.

Ο Ποκού έβγαλε τετ-α-τετ τον Σικ, ο οποίος αυτή τη φορά νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 0-1. Τρία λεπτά μετά (63΄) από κόρνερ του Γκριμάλντο ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ΄όλους και με κεφαλιά έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Από το σημείο εκείνο το ματς «έσβησε».

Ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε ικανός να βγάλει αντίδραση, οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν κάτι διαφορετικό, ενώ η Μπάγερ απλώς διατηρούσε τα κεκτημένα. Έτσι το τελευταίο ημίωρο του αγώνα δεν είχε ενδιαφέρουσες φάσεις και ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει ένα «θαύμα» σε έξι βράδια στο Λεβερκούζεν. 

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (82΄ Μπρούνο), Πιρόλα (46΄λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπινόνι), Μαρτίνς, Ποντένσε (64΄ Τσικίνιο), Ταρέμι (64΄ Αντρέ Λουϊς), Ελ Κααμπί.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Ταπσόμπα, Κουάνσα, Γκαρθία (87΄ Φερνάντεθ), Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (77΄ Τεριέ), Ποκού (77΄ Αρτούρ), Μάζα (64΄ Τίλμαν), Σικ (87΄ Κοφανέ). 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ