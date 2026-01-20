Ολυμπιακός – Μπάγερν Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος και τώρα... τελικός για την πρόκριση

«Ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός. Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί απίστευτη εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και πλέον θα τα παίξουν «όλα για όλα» εναντίον του Άγιαξ στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase (28/1). Τα γκολ πέτυχαν οι Κοστίνια (2΄), Ταρέμι (45+1΄).

Στο πρώτο ημίχρονο ο... Θεός του ποδοσφαίρου φορούσε ερυθρόλευκα! Ο Τζολάκης πραγματοποίησε «διαστημική» εμφάνιση, αντιδρώντας υποδειγματικά σε τουλάχιστον 5 «καθαρές» ευκαιρίες των Γερμανών και ταυτόχρονα η ομάδα του αξιοποίησε δύο δικές της για το 2-0. Και μάλιστα σε απόλυτα κομβικά σημεία! Με το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός κέρδισε κόρνερ, ο Ροντινέι εκτέλεσε και ο Κοστίνια με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ στα 90 δευτερόλεπτα! Ηταν το πρώτο γκολ στην καριέρα του Πορτογάλου με τη φανέλα του «Θρύλου» και το μοναδικό του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στη συνέχεια και μέχρι τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ο Τζολάκης επενέβη διαδοχικά σε προσπάθειες του Μπαντέ, του Κουένσα, του Πόκου, του Γκριμάλντο, του Βάθκεθ, κρατώντας το «μηδέν». Και πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ροντινέι πάσαρε κάθετα στον Ταρέμι και αυτός έγραψε το 2-0 με δυνατό σουτ. Πραγματικά απίστευτη εξέλιξη με βάση την εικόνα του αγώνα.

Πολύ πιο προσεκτικός ο Ολυμπιακός στο β΄ ημίχρονο, κράτησε το υπέρ του σκορ, παρότι και πάλι χρειάστηκε μια σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη σε διαγώνιο σουτ του Μάζα στο 48΄. Σταδιακά η ορμή των Γερμανών κόπασε, καθώς είδαν ότι δεν θα τα έβγαζαν... πέρα σε τέτοια βραδιά του Ολυμπιακού. Το «κύκνειο άσμα» τους ήταν η απίθανη ευκαιρία του Σικ που νικήθηκε σε εξ επαφής τετ α τετ από τον MVP Τζολάκη. Άξιοι συμπαραστάτες του και οι Έσε, Ρέτσος που είχαν καταλυτική παρουσία.

Οι πρωταθλητές νίκησαν για πρώτη φορά γερμανική ομάδα μετά από 12 ματς, κέρδισαν back to back αγώνες στο Champions League μετά από 10 χρόνια και -όπως λέει το μότο του συλλόγου- συνεχίζουν να ονειρεύονται.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (74΄ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (73΄ Ντάνι Γκαρθία), Μαρτίνς (79΄ Μπρούνο), Τσικίνιο (82΄ Σιπιόνι), Ρόντινεϊ, Ταρέμι (74΄ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (58΄ Τίλμαν), Ποκού (82΄ Κάλμπρεθ), Μάζα (70΄ Αρτούρ), Κοφανέ (70΄ Σικ).