Μενού

Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπάγερν απόψε (09/01) στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Φουρνιέ - Ολυμπιακός
Ο Φουρνιέ στο Ολυμπιακός - Βιλερμπάν | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (09/01) την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ και έπεσε στην 8η θέση με ρεκόρ 11-8 (και ένας ματς λιγότερο), ωστόσο έδειξε άκρως ανταγωνιστική εικόνα παρά τις σοβαρές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, ΜακΚίσικ και του Ταϊρίκ Τζόουνς που μόλις ενσωματώθηκε στους «ερυθρόλευκους».

Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να παίξει κανονικά κόντρα στη Μπάγερν ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νιλικίνα και η πρεμιέρα του Τζόουνς.

Απέναντί τους η γερμανική ομάδα που επικράτησε της Μπασκόνια στο Μόναχο και με ρεκόρ 7-13, βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ