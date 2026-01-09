Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (09/01) την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ και έπεσε στην 8η θέση με ρεκόρ 11-8 (και ένας ματς λιγότερο), ωστόσο έδειξε άκρως ανταγωνιστική εικόνα παρά τις σοβαρές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, ΜακΚίσικ και του Ταϊρίκ Τζόουνς που μόλις ενσωματώθηκε στους «ερυθρόλευκους».
Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να παίξει κανονικά κόντρα στη Μπάγερν ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νιλικίνα και η πρεμιέρα του Τζόουνς.
Απέναντί τους η γερμανική ομάδα που επικράτησε της Μπασκόνια στο Μόναχο και με ρεκόρ 7-13, βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας.
