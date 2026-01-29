Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πέμπτη σερί νίκη και άλμα τετράδας

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 16-8 πάτησε τετράδα, ενώ χρωστάει και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ!
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-75 της Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.
Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75
Περισσότερα σε λίγο...
