Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πέμπτη σερί νίκη και άλμα τετράδας

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 16-8 πάτησε τετράδα, ενώ χρωστάει και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ!

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-75 της Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

