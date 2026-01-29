Μενού

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ απόψε (29/01) την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (29/01) στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επεκτείνουν το σερί των τεσσάρων νικών και να ανεβάσουν το ρεκόρ τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 15-8 και ματς λιγότερο (με τη Φενέρ εντός).

Οι Καταλανοί βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 16-8.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα συμπεριλάβει στην δωδεκάδα τον νεοαποκτηθέντα Κόρι Τζόσεφ ενώ εκτός θα είναι οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα.
 

