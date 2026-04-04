Ολυμπιακός: Μπαρτζώκας και Ντόρσεϊ σε έντονο διάλογο

Ντόρσεϊ και Μπαρτζώκας τα είπαν σε έντονο ύφος κατά την διάρκεια του Βιλερμπάν - Ολυμπιακός.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έδωσε την πάσα στον ελεύθερο Σάσα Βεζένκοβ και έπεσε πάνω στον Μπράιαν Ανγκόλα, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ που έδωσε ξανά την κατοχή στη Βιλερμπάν, ενώ προηγουμένως είχε πάρει μερικές κακές επιθέσεις πάνω του.

