Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπασκόνια απόψε (19/03) στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη τους στο εξ'αναβολής ματς κόντρα στη Φενέρ στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τρίτης, καλούνται να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα που τους κρατάνε με ασφάλεια στην πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 21-11 ενώ οι Βάσκοι είναι προτελευταίοι με 9-22.