Ολυμπιακός - Μύκονος LIVE από το ΣΕΦ για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Στο ΣΕΦ πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL εκεί που ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μύκονο. Ολυμπιακός - Μύκονος LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το αήττητο του στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο για 16η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL. Στις 9/15 έφτασε ως το τέλος για την κατάκτηση του τίτλου ενώ είναι πλέον η ομάδα με τις περισσότερες πρωτιές κανονικής περιόδου έχοντας 16 έναντι 15 του «αιωνίου» αντιπάλου του.

Η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά το άτυπο ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής και προερχόμενη από την ήττα από τον ΠΑΟΚ, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής. Ήταν η πέμπτη στην οποία υποχρεώθηκε στα έξι τελευταία παιχνίδια της. Τα αποτελέσματα των ομάδων που βρίσκονται ωστόσο στο γκρουπ 7-10 επέτρεψαν στη νεοφώτιστη ομάδα να παραμείνει σε θέση που οδηγεί στα playoffs.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 87-83

Άρης - ΑΕΚ 82-78

Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 15-7

4. ΠΑΟΚ 14-7

5. Άρης 13-7

6. Περιστέρι 13-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-14

9. Κολοσσός 7-15

10. Προμηθέας 7-15

11. Καρδίτσα 6-16

12. Πανιώνιος 6-16

13. Μαρούσι 5-17

* Εκρεμμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι - Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης