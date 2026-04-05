Ολυμπιακός - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο ΣΕΦ πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL εκεί που ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μύκονο. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το αήττητο του στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο για 16η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL. Στις 9/15 έφτασε ως το τέλος για την κατάκτηση του τίτλου ενώ είναι πλέον η ομάδα με τις περισσότερες πρωτιές κανονικής περιόδου έχοντας 16 έναντι 15 του «αιωνίου» αντιπάλου του.
Η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά το άτυπο ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής και προερχόμενη από την ήττα από τον ΠΑΟΚ, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής. Ήταν η πέμπτη στην οποία υποχρεώθηκε στα έξι τελευταία παιχνίδια της. Τα αποτελέσματα των ομάδων που βρίσκονται ωστόσο στο γκρουπ 7-10 επέτρεψαν στη νεοφώτιστη ομάδα να παραμείνει σε θέση που οδηγεί στα playoffs.
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Απριλίου
Περιστέρι - Κολοσσός 87-83
Άρης - ΑΕΚ 82-78
Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77
Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96
ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90
Κυριακή 5 Απριλίου
Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00
Η κατάταξη της GBL
1. Ολυμπιακός 21-0
2. Παναθηναϊκός 18-5
3. ΑΕΚ 15-7
4. ΠΑΟΚ 14-7
5. Άρης 13-7
6. Περιστέρι 13-9
7. Μύκονος 8-13
8. Ηρακλής 8-14
-----------------------
9. Κολοσσός 7-15
10. Προμηθέας 7-15
11. Καρδίτσα 6-16
12. Πανιώνιος 6-16
-----------------------
13. Μαρούσι 5-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι - Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης
