Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: «Ρώσικη ρουλέτα» στην Ολλανδία για την ομάδα του «λιμανιού»

Με «λευκή» ισοπαλία (0-0) ξεκίνησε τις φετινές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός, καθώς δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεν την κατοχή της μπάλας, υστέρησαν φανερά σε ιδέες και δημιουργία. Αντίθετα, η ολλανδική ομάδα βρήκε τους χώρους και τις ευκαιρίες για να κάνει τη ζημιά, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε παθητικό ρόλο. Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Πόποβιτς, ο οποίος με τις σωτήριες επεμβάσεις του κράτησε όρθια την ομάδα του και διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Το τελικό σφύριγμα έφερε δικαιολογημένες αποδοκιμασίες από την εξέδρα για την εικόνα της ομάδας. Πλέον, η υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Champions League παίρνει παράταση, με τον Ολυμπιακό να καλείται να παίξει τα «ρέστα» του στην εκτός έδρας ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης για να παραμείνει ζωντανός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι.

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