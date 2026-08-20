Ολυμπιακός: Το νέο δίδυμο των φορ και ο αστερίσκος

Ο 23χρονος Μεξικανός σέντερ φορ Αρμάντο Γκονζάλες θα ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού, όπως έχετε ενημερωθεί αναλυτικά από την πρώτη στιγμή από το Gazzetta. Ο χαρισματικός στράικερ της Τσίβας θα κοστίσει στον Ολυμπιακό over 10 εκατ. ευρώ στο σύνολο και ενώ πρόκειται για έναν παίκτη που τσέκαραν για ένα σημαντικό διάστημα οι Ερυθρόλευκοι.
Ο Αρμάντο Γκονζάλες έρχεται (για την ακρίβεια θα φτάσει την Παρασκευή στην πατρίδα μας για να κλείσει με ένα συμβόλαιο 5 ετών)να πλαισιώσει τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ενώ το πενταετές συμβόλαιο που θα κλείσει (κατά άλλες πηγές είναι 4+1) δείχνει και το πόσο ποντάρουν πάνω του οι Πειραιώτες. Κατά τα άλλα ο έμπειρος Ιρανός φορ, Μέχντι Ταρέμι, βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τους Πειραιώτες, με τη Ντουμπάι να είναι δυνατή υποψήφια ενώ προς αποχώρηση τελούν και οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ - Κλέιτον.
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