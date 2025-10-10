Μενού

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και ο Φουρνιέ στο ματς με τη Ντουμπάι BC 

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα παραταχθεί στο ματς με την Ντουμπάι BC ο Ολυμπιακός.

Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ κατά τη διάρκεια προπόνησης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Γεμάτο το απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αποψινό (21:15) ματς του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Εuroleague στο ΣΕΦ.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που έχει στην ποδοκνημική και θα μείνει εκτός αγώνα ενώ «τρέχει» να προλάβει το ματς της Κυριακής (12/10) με τον Παναθηναϊκό για την basket league.

Η απουσία Φουρνιέ προστίθεται σε αυτές των Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ Μακίσικ, καθιστόντας ακόμα πιο δύσκολο το αποψινό έργο των «ερυθρολεύκων».
 

