Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και ο Φουρνιέ στο ματς με τη Ντουμπάι BC 

Γεμάτο το απουσιολόγιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αποψινό (21:15) ματς του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Εuroleague στο ΣΕΦ.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που έχει στην ποδοκνημική και θα μείνει εκτός αγώνα ενώ «τρέχει» να προλάβει το ματς της Κυριακής (12/10) με τον Παναθηναϊκό για την basket league.

Η απουσία Φουρνιέ προστίθεται σε αυτές των Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ Μακίσικ, καθιστόντας ακόμα πιο δύσκολο το αποψινό έργο των «ερυθρολεύκων».

