Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Στην Αθήνα ο Γάλλος γκαρντ

Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος αφίχθη στο «Ελ.Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:00.

Ο Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος έπιασε λιμάνι μετά από ένα μεγάλο... σίριαλ, έφτασε από το Βελιγράδι με καθυστέρηση μισής ώρας, αφού προσγειώθηκε στις 16:10 αντί για τις 15:40 που ήταν προγραμματισμένο αρχικά.

