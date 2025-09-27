Μενού

Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Στην Αθήνα ο Γάλλος γκαρντ

Ο Φρανκ Ντιλικινά, ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 16:00 του Σαββάτου (27/9).

Reader symbol
Newsroom
Φρανκ Ντιλικινά
Ο Γάλλος γκαρντ, Φρανκ Ντιλικινά | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος αφίχθη στο «Ελ.Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:00.

Ο Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος έπιασε λιμάνι μετά από ένα μεγάλο... σίριαλ, έφτασε από το Βελιγράδι με καθυστέρηση μισής ώρας, αφού προσγειώθηκε στις 16:10 αντί για τις 15:40 που ήταν προγραμματισμένο αρχικά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ