Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Η 12άδα των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι στο ΣΕΦ (21:15), με την ομάδα του Πειραιά να έχει αρκετά προβλήματα ενόψει του τζάμπολ της αναμέτρησης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που περιορίζει τις λύσεις που μπορεί να επιλέξει για την 12άδα ο Έλληνας κόουτς.
