Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (10/10) στο ΣΕΦ τη Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα καθώς θα απουσιάσει σίγουρα ο Τόμας Ουόκαπ με αιμάτωμα στον γλουτιαίο, που θα τον αφήσει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Εκτός μάχης είναι επίσης οι Έβανς και ΜακΚίσικ.
Αντίθετα, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη (εκτός επί της Μπασκόνια), μία ήττα (εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης). Η «νεοφώτιστη» ομάδα του Ντουμπάι, κέρδισε στην πρεμιέρα την Παρτίζαν ενώ ηττήθηκε την δεύτερη αγωνιστική στην έδρα της Μονακό.
