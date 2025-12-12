Μενού

Ολυμπιακός: Ο Φαλ στη Βαρκελώνη για το ματς με Μπαρτσελόνα

Ο Μουσταφά Φαλ βρίσκεται στην Βαρκελώνη και θα βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (12/12, 21:30).

Reader symbol
Newsroom
Μουσταφά Φαλ
Ο Μουσταφά Φαλ σε ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | INTIME/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Μουσταφά Φαλ θα βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του για το Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός (21:30), με τον Γάλλο να ταξιδεύει στην Βαρκελώνη.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Μουστάφα Φαλ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με τον Γάλλο να ταξιδεύει για αυτό τον λόγο στη Μαδρίτη, προκειμένου να κάνει την επέμβαση σε εξειδικευμένο ιατρό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ