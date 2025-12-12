Ολυμπιακός: Ο Φαλ στη Βαρκελώνη για το ματς με Μπαρτσελόνα

Ο Μουσταφά Φαλ θα βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21:30), με τον Γάλλο να ταξιδεύει στην Βαρκελώνη.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Μουστάφα Φαλ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με τον Γάλλο να ταξιδεύει για αυτό τον λόγο στη Μαδρίτη, προκειμένου να κάνει την επέμβαση σε εξειδικευμένο ιατρό.

