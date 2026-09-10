Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ διάδοχος του Μεντιλίμπαρ στον «ερυθρόλευκο» πάγκο

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρεθεί ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, διαδεχόμενος τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο μετά από 2,5 χρόνια.
Ο νέος τεχνικός των Πειραιωτών αποτελεί επιλογή του Αντόνιο Κορδόν «κουβαλά» μία πολύ καλή σταδιοδρομία στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία καθοδήγησε από το 2018 έως το 2025, καταγράφοντας συνολικά 330 παρουσίες στον πάγκο της.
Σημαντικότερη στιγμή της θητείας του αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2020. Το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισε να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.
Ο Βάσκος τεχνικός, αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση του Ολυμπιακού σήμερα Πέμπτη (10/09), καθώς έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να πιάσει δουλειά.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουί Μεντιλίμπαρ έπειτα από 2,5 πολύ επιτυχημένα χρόνια με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024 και το νταμπλ του 2025.
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