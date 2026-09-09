Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – Αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους «ερυθρόλευκους», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024 και το νταμπλ του 2025, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν» απ’ τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης (9/9) τη λήξη της συνεργασίας τους.

Ο Βάσκος τεχνικός κάθισε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο σε 122 παιχνίδια, με τελικό απολογισμό 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες, με τέρματα 217-100 και πρόσθεσε τέσσερις τίτλους στο παλμαρέ του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!».

Στο τιμόνι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουί Μεντιλίμπαρ έπειτα από 2,5 πολύ επιτυχημένα χρόνια (με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024 και το νταμπλ του 2025) και είναι ήδη έτοιμος να φέρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Πειραιώτες και τον νέο sport director της ομάδας, Χοσέ Αντόνιο Κορδόν και την Πέμπτη (10/9) αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση των Πειραιωτών, καθώς έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να αναλάβει τα ηνία του Ολυμπιακού.

Ο 55χρονος τεχνικός έχει συνδέσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προπονητικής του διαδρομής με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία καθοδήγησε από το 2018 έως το 2025, καταγράφοντας συνολικά 330 παρουσίες στον πάγκο της. Σημαντικότερη στιγμή της θητείας του αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2020. Το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισε να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.