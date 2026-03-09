Ολυμπιακός: Ο λόγος για τον οποίο παίζει δύο ματς αυτή την εβδομάδα και η υπόλοιπη Euroleague ένα

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για την Πόλη του Φωτός, εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης (10/3, 21:45) θα φιλοξενηθεί από την Παρί.
Ο αγώνας είναι για το πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague και ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την «διαβολοβδομάδα» 24-25/3 και 26-27/3. Όμως μεταφέρθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα.
