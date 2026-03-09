Μενού

Ολυμπιακός: Ο λόγος για τον οποίο παίζει δύο ματς αυτή την εβδομάδα και η υπόλοιπη Euroleague ένα

Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Euroleague πλην της Παρί, ο Ολυμπιακός θα έχει... διπλή αγωνιστική αυτήν την εβδομάδα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για την Πόλη του Φωτός, εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης (10/3, 21:45) θα φιλοξενηθεί από την Παρί.

Ο αγώνας είναι για το πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague και ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την «διαβολοβδομάδα» 24-25/3 και 26-27/3. Όμως μεταφέρθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ