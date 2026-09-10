Ολυμπιακός: Ο μάνατζερ του Ικάρντι για το μέλλον του

Η... βόμβα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού «έσκασε» από την Αργεντινή και ο Μάουρο Ικάρντι είναι ξανά hot όνομα για τους φίλους των Πειραιωτών. Ο Νοτιοαμερικανός φορ βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τη συνέχεια της καριέρας του και εξετάζει διαφορετικές προτάσεις, προκειμένου να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό του, με την Ελλάδα να εμφανίζεται μεταξύ των πιθανών προορισμών του.

Ο 33χρονος επιθετικός είναι πλέον ελεύθερος, γεγονός που του επιτρέπει να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του σε νέα ομάδα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Οι επιλογές του, συνεπώς, παραμένουν αρκετές, χωρίς ο ίδιος να έχει καταλήξει μέχρι στιγμής στην ομάδα με την οποία θα συνεχίσει.

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