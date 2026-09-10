Ολυμπιακός: Ο μάνατζερ του Ικάρντι για το μέλλον του

Η... βόμβα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού «έσκασε» από την Αργεντινή και ο Μάουρο Ικάρντι είναι ξανά hot όνομα για τους φίλους των Πειραιωτών. Ο Νοτιοαμερικανός φορ βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τη συνέχεια της καριέρας του και εξετάζει διαφορετικές προτάσεις, προκειμένου να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό του, με την Ελλάδα να εμφανίζεται μεταξύ των πιθανών προορισμών του.
Ο 33χρονος επιθετικός είναι πλέον ελεύθερος, γεγονός που του επιτρέπει να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του σε νέα ομάδα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Οι επιλογές του, συνεπώς, παραμένουν αρκετές, χωρίς ο ίδιος να έχει καταλήξει μέχρι στιγμής στην ομάδα με την οποία θα συνεχίσει.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μουρατίδης για Μαζωνάκη: «Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι»
- Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχουμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος ήταν σε υπερδιέγερση» κατέθεσε η γιατρός
- «Νύχια τυραννόσαυρου, βλεφαρίδα τέντα»: Η Λατινοπούλου ζητά την επιστροφή της ποδιάς στα σχολεία
- Πλασμαφαίρεση: Η ιατρική θεραπεία που έγινε μόδα του Χόλιγουντ - Ποιοι σταρ την έχουν κάνει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.