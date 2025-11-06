Μενού

Ολυμπιακός: «Ο νέος Αθλητικός Δικαστής εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον νέο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Αφοί Αγγελόπουλοι
Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Αφοί Αγγελόπουλοι | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρθηκε στον νέο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία και στα σχόλιά του κατά των Ερυθρολεύκων στο διαδίκτυο.

Οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν - μεταξύ άλλων - πως ο νέος αθλητικός δικαστής «εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις». 

