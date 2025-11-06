Ολυμπιακός: «Ο νέος Αθλητικός Δικαστής εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρθηκε στον νέο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία και στα σχόλιά του κατά των Ερυθρολεύκων στο διαδίκτυο.
Οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν - μεταξύ άλλων - πως ο νέος αθλητικός δικαστής «εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις».
