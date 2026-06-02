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Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε έχει χάσει πόντους και η ομάδα ψάχνει παίκτη στη θέση του

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού.

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Ντανιέλ Ποντένσε | eurokinissi
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Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού

Μπορεί να ακούγονται πολλά και διάφορα περί παραμονής του και τη νέα σεζόν στην ομάδα…

Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο Ποντένσε έχει χάσει πόντους αναφορικά με την παραμονή του στον Ολυμπιακό.

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