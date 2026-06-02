Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε έχει χάσει πόντους και η ομάδα ψάχνει παίκτη στη θέση του

Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού…
Μπορεί να ακούγονται πολλά και διάφορα περί παραμονής του και τη νέα σεζόν στην ομάδα…
Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο Ποντένσε έχει χάσει πόντους αναφορικά με την παραμονή του στον Ολυμπιακό.
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