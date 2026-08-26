Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα προτιμά μία Λίγκα πιο καλή από την ελληνική

Ο Ολυμπιακός έκανε άλλη μία μεταγραφική... επίθεση για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, προσφέροντας τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας του. Τον συγκεκριμένο παίκτη ήταν ξεκάθαρο ότι τον ήθελαν και τον θέλουν και αρκετές ακόμα ομάδες ωστόσο σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές υπάρχει ένα θέμα που επηρεάζει το ποσό που ζητά η Ρασίνγκ Σανταντέρ.

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