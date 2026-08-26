Μενού

Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα προτιμά μία Λίγκα πιο καλή από την ελληνική

Η προοπτική του να παίξει σε Πρωταθλήματα ανώτερα του ελληνικού οδηγούν τον Γκουστάβο Πουέρτα στο να έχει μία συγκεκριμένη στάση σε αυτήν την φάση.

Reader symbol
Newsroom
Γκουστάβο Πουέρτα
Γκουστάβο Πουέρτα | EPA/BOB FRID/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έκανε άλλη μία μεταγραφική... επίθεση για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, προσφέροντας τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας του. Τον συγκεκριμένο παίκτη ήταν ξεκάθαρο ότι τον ήθελαν και τον θέλουν και αρκετές ακόμα ομάδες ωστόσο σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές υπάρχει ένα θέμα που επηρεάζει το ποσό που ζητά η Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ