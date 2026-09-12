Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική «κηδεία» στο Φάληρο - Αποδοκιμασίες από τους «ερυθρόλευκους»

Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης» με σκορ 1-0 βυθίζοντας τους «ερυθρόλευκους» στην εσωστρέφεια, στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των Πειραιωτών.

Το γκολ για τους Κρητικούς σημείωσε ο Κόντρο στο 66ο λεπτό.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη λήξη του αγώνα, ακούστηκαν αποδοκιμασίες ενώ φίλοι του Ολυμπιακού φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν η πρώτη νίκη των Κρητικών εκτός έδρας μετά το 1990.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, στο 5ο λεπτό ο Φούντας σκόραρε με το γκολ να ακυρώνεται έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ. Ήταν ο Ντίκμαν που ΄κανε πρώτα το σουτ για να βρει μετά δίχτυα ο Φούντας αλλά το τέρμα δεν μέτρησε. Στο 12ο λεπτό ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε ωραία τη μπάλα αλλά το σουτ του Πουέρτα ήταν αδύναμο και πήγε στα χέρια του γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Στο 22ο λεπτό ο Τικνιζάν έβγαλε για τον Γκονζάλες που έβαλε το πόδι του για προβολή από καλο σημείο αλλά δεν πρόλαβε τη μπάλα για να ακολουθήσει ένα σουτ του Φορτούνη πάνω σε σώματα. Στο 24’ ο Ζότα είχε ένα δυνατό σουτ έξω. Στο 27’ ο Ζότα σούταρε υπό πίεση με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να μπλοκάρει.

Στο 38ο λεπτό ο Φούντας είχε καλό σουτ στο δοκάρι και στην συνέχεια ο Αϊτόρ σκόραρε αλλά ευρισκόμενος σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε. Στο 42ο λεπτό ένα σουτ του «Φόρτου» πήγε ξανά πάλι σε σώματα. Στο 45+ ο Γκονζάλες έβαλε ωραία το σώμα του και σούταρε έξω.

Πρώτη ευκαιρία ο ΟΦΗ και εξαιρετικό γκολ ο Κόντρο για το 0-1

Ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που είχε την πρώτη καλή φάση του αγώνα στην επανάληψη αλλά και το πρώτο γκολ στο 2ο μέρος. Στο 49’ ο Αθανασίου είχε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Ορτέγκα.

Στο 54’ ο Πουέρτα ελίχθηκε, βρήκε χώρο και σούταρε εκτός στόχου. Στο 54’ ο Φούντας έκανε την προσπάθειά του με ένα σουτ λίγο έξω.

Στο 66’ ο Κόντρο με εξαιρετικό σουτ μετά από γρήγορη και καλή επίθεση των Κρητικών έκανε το 0-1. Ο Αθανασίου ήταν αυτός που βρήκε τον Κόντρο. Στο 80ό λεπτό ο Πιρόλα έκανε ένα γύρισμα προς τον Ορτέγκα που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο Ορτέγκα το έβγαλε και αμέσως μετα ο κόσμος άρχισε να φωνάζει «Μεντιλίμπαρ οεοεοε». Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση αλλά η μεσοεπιθετική του εικόνα παρέμεινε από προβληματική έως και πολύ κακή.

Στα τελευταία λεπτά υπήρξε μία προσπάθεια του Γιάρεμτσουκ από πολύ καλη θέση αλλά δεν βρήκε τη μπάλα για να βάλει γκολ. Στο μεταξύ ο κόσμος φώναξε ξανά το όνομα του Μεντιλίμπαρ.

MVP: Οι Κόντρο και Αθανασίου. Ο πρώτος σκόραρε και ο δεύτερος έφτιαξε την φάση του 0-1 στο ΟΦΗ – Ολυμπιακός.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η άμυνα του ΟΦΗ μαζί με τον γκολκίπερ τους. Κατάφεραν να διατηρήσουν το μηδέν στην εστία των Κρητικών σε αυτό το ματς.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Θα μπορούσαμε να βάλουμε όλον τον Ολυμπιακό. Οι περισσότεροι παίκτες του δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτόν τον αγώνα σε καμία των περιπτώσεων.

Η ΓΚΑΦΑ: Όλη η αντιμετώπιση της φάσης του 0-1 από την ερυθρόλευκη άμυνα. Με λάθη σε επίπεδο επιστροφών και τοποθετήσεων.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστά τα ακυρωθέντα 2 γκολ του ΟΦΗ μετά από υπόδειξη οφσάιντ. Με κάποια λάθη η διαιτησία σε επίπεδο καρτών αλλά και φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Κακός ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι του Αλγκουαθίλ και μαχητικότατος και όσο πιο απειλητικός μπορούσε ο ΟΦΗ. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ και πήρε ένα σπουδαίο για αυτόν διπλό, το πρώτο του μετα το 1990.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Πούερτα (75’ Σα), Φρόιλερ (68’ Έσε), Τσικίνιο (82’ Ζέλσον), Φορτούνης (75’ Μπέϊλι), Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες (68’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Νικολάου (13’ λ.τρ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος (70’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77’ Καραχάλιος), Φουντας (77’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ και Κόντρο (70’ Χατζηγιοβάννης).

