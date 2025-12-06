Ολυμπιακός – ΟΦΗ: 3-0: Εύκολη επικράτηση και πάει Αστάνα

Ιδιαίτερα εύκολο απόγευμα είχε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (που θα κλείσει πρώτος και τον α' γύρο)με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Σκόρερ δις ο Ελ Καμπί και πρώτο γκολ του Στρεφέτσα σε αγώνα που οι παίκτες των Πειραωτών παρουσίασαν πολύ καλά δείγματα ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με χαρακτήρα... τελικού για εκείνους.

Ο Ολυμπιακός πήρε σε έναν ακόμα αγώνα γκολ από τον Ελ Καμπί. Αρχικά στο 2ο λεπτό ο Μουζακίτης ελίχθηκε, έκανε το σουτ και ο Λίλο απέκρουσε πολύ δύσκολα. Ο ίδιος παίκτης είχε σουτ πολύ ψηλά έξω στο 11ο λεπτό. Στο 13ο λεπτό ο Ταρέμι έφτασε μία ανάσα από το 1-0 αλλά η τελική του κόπηκε 2 φορές από την άμυνα του ΟΦΗ.

