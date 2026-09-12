Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Αποδοκιμασίες, «αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό» και... Μεντιλίμπαρ στο φινάλε

Βαρύ το κλίμα στο Φάληρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιλμανόλ Αλγκουαθίλ. Οι Πειραιώτες δεν ήταν καλή κόντρα στους Κυπελλούχους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια εξαιρετική αντεπίθεση και πήραν το τρίποντο χάρη σε υπέροχο γκολ του Κέναν Κόντρο.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Φωτιά οι φίλοι των Ερυθρόλευκων αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους, τόσο για το αποτέλεσμα αλλά κυρίων για την προβληματική εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Μπονάτσο: Επτά διάσημοι Έλληνες που μας σόκαραν με τον αιφνίδιο θάνατό τους
- «20 λεπτά αναμονή για τουαλέτα και πουθενά καθίσματα»: Το αεροδρόμιο-εφιάλτης που εύχεσαι να μην προσγειωθείς ποτέ
- Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρύπνια την Κυριακή η σορός του - Η ανακοίνωση της οικογένειας
- Η αμήχανη αλήθεια για τις ερωτικές σκηνές στο «Βασικό Ένστικτο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.