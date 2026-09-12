Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Αποδοκιμασίες, «αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό» και... Μεντιλίμπαρ στο φινάλε

Βαρύ το κλίμα στο Φάληρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιλμανόλ Αλγκουαθίλ. Οι Πειραιώτες δεν ήταν καλή κόντρα στους Κυπελλούχους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια εξαιρετική αντεπίθεση και πήραν το τρίποντο χάρη σε υπέροχο γκολ του Κέναν Κόντρο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Φωτιά οι φίλοι των Ερυθρόλευκων αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους, τόσο για το αποτέλεσμα αλλά κυρίων για την προβληματική εικόνα.

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