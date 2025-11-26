Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το κανάλι που θα δείξει τον τελικό του Super Cup

Μετά από 18 χρόνια ο θεσμός του Super Cup Ελλάδας επιστρέφει με τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ να ορίζεται για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο και σε τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η ΕΠΟ ολοκληρώνει την Πέμπτη (27/11) την έγκριση της προκήρυξης, με το κανάλι να είναι το μοναδικό που κατέθεσε επίσημη προσφορά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Το Super Cup σηματοδοτεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26 και ταυτόχρονα την επαναφορά ενός θεσμού που έλειψε για σχεδόν δύο δεκαετίες, προσφέροντας ήδη έναν δυνατό «πρόλογο» στο νέο έτος.

