Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ σήμερα (06/12) για την 13η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή ενώ ακολουθεί το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ για το Champions League στις 9 Δεκεμβρίου στην Αστάνα.
Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Παναγιώτη Ρέτσο ενώ πιθανώς να επιστρέψουν οι Τσικίνιο και Ποντένσε.
Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης υπολογίζει στην επιστροφή του Ίλια Βούκοτιτς ενώ δεν θα αγωνιστούν οι Αποστολάκης, Ζανελάτο και Νέιρα.
Ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 12η θέση με 9 βαθμούς.
