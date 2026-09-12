Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (12/09) τον ΟΦΗ για την τέταρτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Magenta Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε νέο ξεκίνημα, έχοντας στον πάγκο τους τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που αντικατέστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο νέος Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών έκανε το απόγευμα της Πέμπτης την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό και στόχος είναι να αρχίσει «με το δεξί» την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Από την άλλη μεριά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από νίκη με 2-0 απέναντι στην Κηφισιά και με 6 βαθμούς βρίσκεται στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος.

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00

Asteras AKTOR - AEK 19:00

Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00

ΠΑΟΚ - Άρης 21:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30

H βαθμολογία

Παναθηναϊκος 9 Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος Elabet 2 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0