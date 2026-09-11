Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως τόσο για το ιατρείο και το πώς λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια, όσο και για την διαχείριση των γιατρών αφού «έσβησε» ο καλλιτέχνης στο δωμάτιο της θεραπείας.

Πελάτης - θύμα των δύο γιατρών, που έδωσε 2.500 ευρώ για την κάθε συνεδρία έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των μαρτυριών που «δείχνουν» το ιατρείο.

«Μου το συστήσανε, ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή, με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακολ Και όταν πήγα στην κ. Γ.... μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα κόψεις αυτά τα φάρμακα, η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος. Θα πάθεις καρκίνο και τέτοια.

Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και τα σταμάτησα. Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά. Νεφρική ανεπάρκεια.

Επειδή δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον Ευαγγελισμό τρεις φορές.

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Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είπε αυτό πρέπει να κάνεις, αλλά εντάξει εννοείται δεν το έκανα, ήταν πανάκριβα. Δεν πίστευα και ότι θα με βοηθήσει οπότε δεν το έκανα.

Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και ότι όλες οι τιμές που είχαν αποσυντονιστεί εντελώς. Και μου λέει, έκανες όλες τις εξετάσεις, να δούμε. Και δεν επικοινώνησε καν μαζί μου τι έγινε. Πώς είμαι, πώς πήγα. Ούτε ένα μήνυμα», είπε η μάρτυρας στον ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή, γιατρός περιγράφει στον τηλεοπτικό σταθμό ότι είχε προβληματισμούς όταν άκουγε από τους ασθενείς της για τις θεραπείες της κλινικής, δηλώνοντας μάλιστα ότι πολλούς κατάφερε να τους αποτρέψει από το να μην πάνε.

Τι άδειες είχε το ιατρείο

Με βάση τις παραπάνω μαρτυρίες, και αφού επιβεβαιώθηκε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα, νωρίτερα σήμερα (11/09) δήλωσε ότι πιθανότατα κατά τους ελέγχους «έκρυβαν το μηχάνημα».

«Για να γίνει έρευνα τρεις φορές στο ίδιο ιατρείο, γίνεται για κάποιο λόγο» παρατήρησε και συμπλήρωσε: «Εδώ, δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Επιμελώς το απέκρυπταν. (...) Να μην κυνηγάμε μάγισσες».

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2025 έγιναν δύο αυτοψίες στο ιατρείο και στην μία, το πρώτο μηχάνημα υπήρχε στον χώρο και όπως είπαν οι κατηγορούμενοι, δεν τους είπε τίποτα ο Σύλλογος για το μηχάνημα.

Την ίδια στιγμή, υποστηρίζουν ότι το 2023 είχε γίνει συνέδριο της Περιφέρειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και εκεί, η κατηγορούμενη γιατρός, ενημέρωνε τους παρευρισκόμενους για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Η ιατροδικαστική εξέταση και η αναφορά για ίχνη ισχαιμικού επεισοδίου

Για την επίσημη μέχρι στιγμής εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, μίλησε η ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας Ουρανία Δημακοπούλου στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤnews.

Η κ. Δημακοπούλου εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απροσδιόριστη αιτία θανάτου» αποτελεί απολύτως προβλεπόμενο ιατροδικαστικό συμπέρασμα όταν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την αυτοψία, τη νεκροψία – νεκροτομή και το διαθέσιμο ιατρικό ιστορικό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η άμεση και κύρια αιτία που οδήγησε στον θάνατο.

Ο ΣΚΑΪ ωστόσο, ενημερώνει ότι υπάρχουν αναφορές για ίχνη ισχαιμικού επεισοδίου, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί και θα φανεί από τις εξετάσεις.

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν»

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (11/09), ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Επίσης προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», είπε ο κ. Λυκούδης.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

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«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.

Οι γιατροί έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δύο γιατρούς και λόγω των πρόσφατων ανακαλύψεων περί χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Aμέσως μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι δύο γιατροί επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας του στον χώρο, ενώ παράλληλα αναζητούσαν απεγνωσμένα στην τεχνητή νοημοσύνη μεθόδους επαναφοράς.

Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε επιπλέον ότι στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού υπήρχε φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη πριν από την έναρξη της θεραπείας, το οποίο διαγράφηκε εσπευσμένα αμέσως μετά το συμβάν.