Ρωγμές στους τοίχους, κτίρια που βυθίζονται: Η πόλη της Ευρώπης που «παραμορφώθηκε» ξαφνικά το καλοκαίρι

Για ρωγμές στους τοίχους, παράθυρα που παραμορφώθηκαν και πόρτες που κολλάνε, κάνουν λόγο μάρτυρες για το Λονδίνο. Η ξαφνική αλλαγή, φέρεται να ήρθε αυτό το καλοκαίρι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Πώς όμως μια πόλη, τόσο μεγάλη όσο το Λονδίνο, δεν άντεξε έναν καύσωνα; Λύγισαν και οι πιο δυνατοί θα έλεγε κανείς. Η απάντηση είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Η χώρα απλώς δεν είναι «κατασκευασμένη» για να την αντέχει: τα σχολεία κλείνουν, οι σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώνονται και όπως αποδεικνύεται και μεταφέρει το CNN, τα σπίτια υποχωρούν, βυθίζονται.

Το Λονδίνο, όπως και άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός προβλήματος καθίζησης του εδάφους, το οποίο επιδεινώνεται από τον ασυνήθιστα ζεστό και ξηρό καιρό. Καθώς τα κύματα καύσωνα στεγνώνουν το έδαφος της πόλης, το υπέδαφος μετακινείται και συρρικνώνεται, παρασύροντας προς τα κάτω και τα κτίρια.

«Η καθίζηση του εδάφους είναι σήμερα ένας από τους πιο καταστροφικούς γεωλογικούς κινδύνους στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (BGS). Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει ορυκτά καύσιμα και να θερμαίνει τον πλανήτη.

Λονδίνο | Shutterstock

Το Λονδίνο, όπως και πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι χτισμένο πάνω σε αργιλώδη εδάφη. Όταν είναι υγρά, λειτουργούν σαν σφουγγάρι, απορροφώντας νερό και διογκούμενα. Σε συνθήκες ζέστης και ξηρασίας, όμως, χάνουν νερό και συρρικνώνονται. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «συστολή-διόγκωση» και όταν η συρρίκνωση συμβαίνει ανομοιόμορφα κάτω από τα θεμέλια ενός κτιρίου, μπορεί να προκαλέσει καθίζηση.

Η πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, επειδή τα συγκεκριμένα είδη αργιλώδους εδάφους στα οποία είναι χτισμένη περιέχουν διογκούμενα ορυκτά, τα οποία επηρεάζονται έντονα από τις μεταβολές της υγρασίας. Παράλληλα, το Λονδίνο είναι μία από τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου που εκτίθενται συνήθως στις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης τα δέντρα και η βλάστηση. Όταν επικρατεί ζέστη, οι ρίζες τους αναπτύσσονται βαθύτερα και εξαπλώνονται περισσότερο αναζητώντας υγρασία. Συχνά αντλούν νερό από το έδαφος κάτω και γύρω από τις κατοικίες, προκαλώντας την ξήρανσή του και, κατά συνέπεια, τη συρρίκνωσή του.

Τα παλαιότερα ακίνητα τείνουν να είναι περισσότερο ευάλωτα στην καθίζηση, συχνά επειδή διαθέτουν πιο ρηχά θεμέλια. Περισσότερα από τα μισά σπίτια του Λονδίνου έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1945.

Σε πολλές περιοχές της πόλης, το 100% των ακινήτων προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίζει πιθανό ή αυξημένο κίνδυνο καθίζησης έως το 2030, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Aviva. Σε αυτές περιλαμβάνονται κεντρικές περιοχές όπως το Κένσινγκτον, το Σίτι του Λονδίνου και το Γουέστμινστερ.