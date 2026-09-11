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Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη: Πέθανε αιφνιδιαστικά ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

Πέθανε σε ηλικία 32 ετών, ο Μανούσος Φαρμάκης, αδελφός της Όλγας Φαρμάκη. Αναφορές ότι κατέρρευσε τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει delivery.

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Όλγα Φαρμάκη | olgafarmaki@Instagram
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Σε βαρύ πένθος είναι το μοντέλο και επιχειρηματίας Όλγα Φαρμάκη, καθώς πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία μόλις 32 ετών. 

Παράλληλα, ο θάνατος του νεαρού άνδρα έχει προκαλέσει θλίψη και στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται - όπως σημειώνει ο ANT1 - να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα προκειμένου να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος που βρισκόταν στο σημείο φέρεται να αντιλήφθηκε άμεσα τι είχε συμβεί και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στο σπίτι έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον Μανούσο Φαρμάκη να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι γιατροί, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, προχωρώντας σε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

 

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