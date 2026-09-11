Εκτροχιάστηκε τρένο με 180 επιβάτες στη Γαλλία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.
Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.
Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.
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