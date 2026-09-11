Εκτροχιάστηκε τρένο με 180 επιβάτες στη Γαλλία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό.

Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Train carrying 200 passengers derails near Cléon in Normandy region, France, officials say; multiple injuries reported. https://t.co/ymjoJCs3Zu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 11, 2026

Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.