Ολυμπιακός: Οι αριθμοί τον αφήνουν εκτός Champions League στο νήμα

Τα προκριματικά του Champions League βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επτά ομάδες να μάχονται για τα εναπομείναντα εισιτήρια για τη league phase του θεσμού. Η μεν ΑΕΚ, θα χρειαστεί μία πρόκριση στα playoffs, ο δε Ολυμπιακός θέλει δύο, ξεκινώντας από τον 3ο προκριματικό γύρο του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.
Το league path, όπου βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, θα δώσει δύο θέσεις στη league phase, με το Football Meets Data να προβλέπει ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η τρίτη επικρατέστερη για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Influencer αποκάλυψε στο TikTok ότι ο σύζυγός της είναι παιδόφιλος - Δύο εβδομάδες αργότερα, ήταν νεκρή
- Βάσεις 2026: Αυτή είναι η σχολή που έχει μόνο τέσσερις εισακτέους φέτος
- Γιώργος Γιαννόπουλος: «Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης»
- Σελένα Γκόμεζ: «Η γυναίκα μου είναι φωτιά» της έγραψε ο σύζυγός της - Τη φλέρταρε διαδικτυακά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.