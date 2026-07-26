Ολυμπιακός: Οι αριθμοί τον αφήνουν εκτός Champions League στο νήμα

Τα προκριματικά του Champions League βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επτά ομάδες να μάχονται για τα εναπομείναντα εισιτήρια για τη league phase του θεσμού. Η μεν ΑΕΚ, θα χρειαστεί μία πρόκριση στα playoffs, ο δε Ολυμπιακός θέλει δύο, ξεκινώντας από τον 3ο προκριματικό γύρο του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.

Το league path, όπου βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, θα δώσει δύο θέσεις στη league phase, με το Football Meets Data να προβλέπει ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η τρίτη επικρατέστερη για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής.

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