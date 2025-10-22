Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League μετά την ήττα στη Βαρκελώνη

Το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία είχε τελικά... εφιαλτικό φινάλε, καθώς η -άδικη- αποβολή του Έσε και το αυστηρό πέναλτι στον Ράσφορντ έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που πανηγύρισαν το τρίποντο με το ευρύ 6-1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ύψος της μέχρι τη στιγμή της κόκκινης του Αργεντίνου χαφ, σκόραρε με τον Ελ Καμπί μειώνοντας σε 2-1 και είχε τις στιγμές της, ωστόσο μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League παραμένει με μόλις 1 πόντο στο σακούλι και εκτός 24αδας.

