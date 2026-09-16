Ολυμπιακός: Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μουαντιλμαντζί στο… παρά ένα

Στον Ολυμπιακό ανήκει πλέον ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, όπως επιβεβαιώνουν οι πληροφορίες των Τούρκων δημοσιογράφων, με τη μεταγραφή του απ’ τη Σαμσουνσπόρ να ολοκληρώνεται λίγο πριν απ’ τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα.

Οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία για την παραχώρηση του 28χρονου επιθετικού έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες των Τούρκων, προβλέπεται και μπόνους στόχων ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας καθυστέρησε, καθώς χρειάστηκε χρόνος για να διευθετηθούν οι επιμέρους όροι με τον παίκτη και τη Σαμσουνσπόρ. Η τουρκική ομάδα επιχείρησε να τον διατηρήσει στο δυναμικό της, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με ετήσιες καθαρές αποδοχές 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να αλλάξει ο παίκτης την απόφασή του να συνεχίσει στον Ολυμπιακό.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Μουαντιλμαντζί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές μπήκαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της μετακίνησης εντός των χρονικών ορίων της προθεσμίας.

Ο διεθνής με το Τσαντ επιθετικός αποκτήθηκε από τη Σαμσουνσπόρ το 2023 ως ελεύθερος από την Πόρτο. Σε 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα σημείωσε 44 γκολ και έδωσε 13 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 23 γκολ και επτά ασίστ σε 52 αγώνες, με 8 γκολ στο Conference League.

Οι διαδικασίες για την έκδοση της βίζας του συνεχίζονται, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα. Ο Μουαντιλμαντζί προορίζεται για τις εγχώριες διοργανώσεις και αναμένεται να αποτελέσει, μαζί με τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Αρμάντο Γκονζάλες, την τριάδα των επιθετικών του Ολυμπιακού.