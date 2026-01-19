Μενού

Ολυμπιακός: Παιχνίδι υπάρχει και όταν γίνει γρήγορα το 0-1…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη συνθήκη την οποία ο Ολυμπιακός δεν διαχειρίζεται καλά.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη για το Champions League, έχει κάνει ό,τι δεν έχει μπορέσει να κάνει σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα!

Τι εννοώ; Μπήκε τόσο καλά στους αγώνες, που κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 8’ και της PSV με γκολ στο 17’. Δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους δύο αυτούς αγώνες, αλλά αν μη τι άλλο είχαμε δει ότι βρέθηκε μία ανάσα για να φέρει ισοπαλία με τη Ρεάλ, που γλίτωσε από το πλασέ ελάχιστα άουτ του Ελ Κααμπί στο 84’ και μία ανάσα για να κερδίσει την PSV, από την οποία ισοφαρίστηκε στο 92’.

