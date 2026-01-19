Ολυμπιακός: Παιχνίδι υπάρχει και όταν γίνει γρήγορα το 0-1…

Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη για το Champions League, έχει κάνει ό,τι δεν έχει μπορέσει να κάνει σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα!

Τι εννοώ; Μπήκε τόσο καλά στους αγώνες, που κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 8’ και της PSV με γκολ στο 17’. Δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους δύο αυτούς αγώνες, αλλά αν μη τι άλλο είχαμε δει ότι βρέθηκε μία ανάσα για να φέρει ισοπαλία με τη Ρεάλ, που γλίτωσε από το πλασέ ελάχιστα άουτ του Ελ Κααμπί στο 84’ και μία ανάσα για να κερδίσει την PSV, από την οποία ισοφαρίστηκε στο 92’.

