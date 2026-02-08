Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: Άλωσαν το Καραϊσκάκης με γκολ του Ταμπόρδα οι «πράσινοι»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: Με το γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα από το 7ο λεπτό ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Είχαν την κατοχή οι «ερυθρόλευκοι», ενώ ακυρώθηκε γκολ του Παντελίδη ως οφ σάιντ στις καθυστερήσεις, για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα, Ζέλσον Μάρτινς (στο 78') και Παντελίδης (στο 80') αστόχησαν προ κενής εστίας.

Έπεσαν από την κορυφή οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν στους 46 βαθμούς, ενώ 48 έχει η ΑΕΚ και 45 ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότεροι. Αυτή ήταν η πρώτη ενρός έδρας ήττα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά και η πρώτη μετά τις 5/10 όταν είχε χάσει στην Τούμπα.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός (32 βαθμοί) μείωσε στους 6 βαθμούς από την 4η θέση, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Λεβαδειακό (4ος με 38β.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (64′ Τσικίνιο), Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64′ Κλέιτον)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (71′ Ζαρουρί), Αντίνο, Τεττέη (70′ Σβιντέρσκι)

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 32

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, Κηφισιά - ΠΑΟΚ

