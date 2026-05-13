Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των play off της Super League.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 65 βαθμούς έναντι 51 των «πρασίνων». Και την τελευταία αγωνιστική θέλει να μην ισοβαθμήσει με τον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να τερματίσει στη 2η θέση που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Το ματς

Σύμφωνα με το gazzetta,gr, ο γηπεδούχος Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με βασικό σέντερ φορ τον Ταρέμι και όχι τον Ελ Καμπί. Η διάταξη των Πειραιωτών: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Στα 2... φτερά οι Ζέλσον και Ροντινέϊ και φορ ο Ταρέμι και άρα όχι ο Ελ Καμπί.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε τον Λαφόν στο τέρμα. Άμυνα με Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν και Καλάμπρια. Κέντρο με Τσέριν και Κοντούρη, στα 2 άκρα της επίθεσης οι Ταμπόρδα και Αντίνο και μπροστά οι Σφιντέρφσκι και Τεττέη.

Η πρώτη πολύ καλή φάση του πρώτου 45λεπτου στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν στο 17’. Ο Ζέλσον έκανε κίνηση και προσπάθεια προς τα μέσα. Ο Τσικίνιο πήρε τη μπάλα, γύρισε πολύ ωραία το σώμα του αλλά σούταρε έξω. Στο 18’ ο ίδιος παίκτης (Τσικίνιο) είχε κεφαλιά άουτ από αρκετά καλό σημείο. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε περισσότερο να απειλήσει με τον Τεττέη, που είχε και φάση όπου έχασε το κοντρόλ προ του Τζολάκη και μετά έκανε και φάουλ.

Στο 36’ ο Ολυμπιακός είχε την αναγκαστική αλλαγή του τραυματία Έσε (για ένα ακόμα ματς δηλαδή αλλαγή βασικού και κομβικού παίκτη μετά από εκείνη του Ποντένσε με τον ΠΑΟΚ) ενώ στο 37’ το σουτ του Ζελσον δεν απείλησε τον Λαφόν.

Στο 41’ μετά από φάση διαρκείας με τον Ταρέμι να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά η μπάλα έφτασε στον Μπρούνο που με σουτ έκανε το 1-0. Η φάση ξεκίνησε από τον Ζέλσον και εξαιρετική του ενέργεια, ωστόσο υπήρξε έλεγχος για φάουλ στην αρχή της και τελικώς το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου ο Ταρέμι νίκησε σε μονομαχία τον Τούμπα, βρήκε στο δοκάρι η προσπάθειά του και στην συνέχεια ο Ροντινέϊ από κοντά έκανε το 1-0 και φτάνοντας στα 3 τέρματα στα play Offs έγινε ο πρώτος ερυθρόλευκος σκόρερ σε αυτήν την διαδικασία. Και εδώ υπήρχε έλεγχος της φάσης (για φάουλ του Ταρέμι) και το τέρμα μέτρησε.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με πιο πιεστική διάθεση στο παιχνίδι ως προς το 2ο 45λεπτο του αγώνα αλλά αυτό πρακτικά δεν άλλαξε δραστικά την εικόνα του στο γήπεδο. Στο 54’ ο Τσικίνιο είχε σουτ που βρήκε κόντρα και στο 55’ ο Ταρέμι κεφαλιά που μπλόκαρε ο Λαφόν. Στο 60’ ο Ταρέμι νικήθηκε από το Λαφόν ευρισκόμενος σε θέση βολής μετά από φάουλ του Ροντινέϊ.

Στο 67’ ο Ζέλσον έχοντας απέναντι τον Λαφόν σούταρε ψηλά έξω. Ένα λεπτό μετά ο Τεττέη είχε σουτ πάνω σε αντίπαλα σώματα. Στο 85ο λεπτό απώλεσε φάση από καλή θέση και ο Τσικίνιο μετά από σουτ του. Ο αγώνας έκλεισε στο 1-0 χωρίς ο Ολυμπιακός να κάνει το ίδιο καλό ημίχρονο με το πρώτο αλλά και πάλι είχε πιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο από τον αντίπαλό του.