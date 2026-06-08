Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92: «Μαγικός» Φουρνιέ, ραψωδία στο Telekom Center και... match point τίτλου

Πραγματική... μάχη ήταν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ! Με κυριαρχικό Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του (102-92) και μαζί και το προβάδισμα (2-1) στη σειρά κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο που θα παιχτεί στο Telekom Center Athens, όσο το τριφύλλι στοχεύει στην άμεση αντίδραση!

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