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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92: «Μαγικός» Φουρνιέ, ραψωδία στο Telekom Center και... match point τίτλου

Με τον Εβάν Φουρνιέ (28π., 6/10 τρίποντα, 8 ασίστ) να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού

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Πραγματική... μάχη ήταν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ! Με κυριαρχικό Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του (102-92) και μαζί και το προβάδισμα (2-1) στη σειρά κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο που θα παιχτεί στο Telekom Center Athens, όσο το τριφύλλι στοχεύει στην άμεση αντίδραση!

 

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