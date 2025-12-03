Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1: Στον τελικό του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ οι «ερυθρόλευκοι»

Νίκη πρόκριση στον τελικό του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ για τον Ολυμπιακό μετά το 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Φάληρο.



Οι Πειραιώτες με τους Δημοσθένη Λινάρδο και Μίταρ Τζούριτς να κάνουν τεράστια εμφάνιση πάνω στο φιλέ, επικράτησαν με 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-17) του Παναθηναϊκού και προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Πήραν μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο και ρεβάνς για την ήττα στο πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» στο Ρέντη, όταν οι «πράσινοι» είχαν κερδίσει με 3-0. Το «τριφύλλι» από την πλευρά του μετά το πρώτο σετ, εμφανίστηκε αγνώριστο προς το χειρότερο και έτσι έμεινε εκτός τελικού.

Iδανικό ξεκίνημα για Παναθηναϊκό και 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ που ανήκε στους τυπικά φιλοξενούμενους. Οι «πράσινοι» με όπλο το σερβίς δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης και με τον Νίλσεν και τον Γιάντσουκ να είναι ασταμάτητοι κατάφεραν να πάρουν με άνεση το πρώτο σετ και να κάνουν έτσι το 0-1.

Με ασταμάτητο τον Ατανασίεβιτς ισοφάρισαν οι Πειραιώτες

Στο δεύτερο σετ είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό. Οι τυπικά γηπεδούχοι με τον Ατανασίεβιτς να... πυροβολεί από παντού και κυρίως από το σερβίς και τους Λινάρδο και Τζούριτς να σκεπάζουν το φιλέ, κατάφεραν με την ίδια ευκολία που έχασαν το πρώτο, να πάρουν το δεύτερο και να ισοφαρίσουν.

Το λάθος του Βουλικίδη που έκρινε το τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες έπαιρναν προβάδισμα και ο αντίπαλος αντιδρούσε. Ουσιαστικά το σετ αυτό κρίθηκε στο 20-18 όταν οι Πειραιώτες έβγαλαν μαγική άμυνα, η μπάλα πήγε στο τερέν των «πράσινων» για κόντρα επίθεση και να μειώσουν στον πόντο, αλλά ο Βουλκίδης με απλά δάκτυλα έκανε λάθος και ο Πέριν έκανε το 21-18 αντί να γίνει το 20-19 και ουσιαστικά εκεί τελείωσαν όλα.

Περίπατος στο τρίτο για το 3-1

Και λέμε τελείωσαν γιατί στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος. Οι δύο κεντρικοί του δεν έχασαν μονομαχίες, ο Κάβανα ήταν εξαιρετικός μαέστρος (αναδείχθηκε και MVP αν και ο τίτλος θα έπρεπε να δοθεί στον Λινάρδο) και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν με άνεση στην κατάκτησή και του τέταρτου σετ παίρνοντας την σημαντική νίκη και την πρόκριση στον τελικό του League Cup.

Τα σετ 3-1 σε 1.50: 21-25, 25-20, 25-20, 25-17

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (5/16 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Πέριν 12 (10/24 επ., 2 μπλοκ, 26% υπ. – 21% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (10/21 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2/2 επ.), Τζούριτς 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Λινάρδος 11 (3/5 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 40% υπ. – 27% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας 1 (1/1 επ., 33% υπ. – 33% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (5/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 24% άριστες), Νίλσεν 13 (11/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (5/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (6/19 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 29% άριστες), Σπιρίτο 3 (1/1 επ., 2 άσοι) / Χανδρινός (λ., 43% υπ. – 30% άριστες), Κασαμπαλής, Πρωτοψάλτης 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 20% υπ. – 20% άριστες).